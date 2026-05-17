В Затоне ограничили движение к острову Шубинский из-за подъёма воды в Оби

В микрорайоне Затон ввели временное ограничение движения транспорта и пешеходов на участке дороги, ведущей к острову Шубинский — от улицы Якорной до дороги на Матросскую. Причина — подъём уровня воды в реке Обь. На 08:00 17 мая он составил 484 сантиметра. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

В настоящее время добраться до острова можно только по понтонному мосту. На проблемном участке установлены ограждающие конструкции.

Горожан просят соблюдать осторожность и быть внимательными. Ситуация с паводком находится на контроле администраций города и Центрального района.