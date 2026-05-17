Ушла из жизни алтайский врач-онколог Елена Секержинская

В Алтайском краевом онкологическом диспансере 17 мая прощаются с врачом Еленой Секержинской. Она ушла из жизни 15 мая после продолжительной болезни, сообщают в пресс-службе медучреждения.

Елена Львовна более 30 лет посвятила алтайской онкологии, стояла у истоков развития дневных стационаров противоопухолевой лекарственной терапии. Врач-онколог открывала кабинет противоболевой терапии, запускала диспетчерскую службу и современную регистратуру.

«Очень трудно поверить, что этого светлого человека больше нет. Елена Львовна была талантлива во всем. Мы запомним ее как замечательного специалиста, коллегу и невероятно доброго, порядочного человека. Она никогда никому не говорила "нет", к ней всегда можно было обратиться ч любым вопросом - и профессиональным, и жизненным. Она всегда вникала в проблему и полностью отдавалась ее решению» - пишут ее коллеги

