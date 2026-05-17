В Благовещенке ночью сгорел сарай с 40 курами и 1,5 тоннами зерна

Погибли 40 кур Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В райцентре Благовещенка ночью произошёл пожар на частном подворье. Когда на место прибыл первый расчёт спасателей, надворные постройки уже горели открытым огнём. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил кровлю и стены сарая, а также находившиеся внутри 1,5 тонны зерна и 40 кур.

На тушении работали пять человек личного состава и две единицы техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил при монтаже электрооборудования.