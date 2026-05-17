51-летняя жительница Заринска лишилась 630 тысяч рублей после общения с мошенниками

В дежурную часть полиции Заринска поступило заявление от местной 51-летней жительницы. Она сообщила, что неизвестные обманным путём похитили у неё крупную сумму. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Первой жертве позвонила девушка, представившаяся сотрудницей сотового оператора. Она заявила, что у абонента заканчивается срок действия сим-карты, и для его продления необходимо продиктовать код из СМС. Спустя полчаса раздался следующий звонок: другая незнакомка сообщила о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и настоятельно рекомендовала перезвонить в техподдержку по номеру, который придёт в сообщении.

Заринчанка выполнила указание. На том конце провода ей ответил «сотрудник МФЦ», который перевёл разговор на «специалиста Центробанка». Тот объяснил, что необходимо срочно заблокировать карты, к которым якобы получили доступ мошенники. Затем в беседу вступил лжесотрудник ФСБ. Он добавил, что на имя женщины уже оформлена доверенность на человека, связанного с финансированием враждебной страны, и сама она теперь подозревается в государственной измене. Единственный способ избежать ответственности — перевести все накопления на так называемый безопасный счёт.

Под давлением этих аргументов потерпевшая отправилась к банкомату и сняла 300 тысяч рублей, которые перевела на продиктованный счёт. Позже добавила ещё 180 тысяч из других накоплений, а затем взяла в кредит 150 тысяч и также перечислила злоумышленникам. На следующий день «куратор» перестал выходить на связь, а его аккаунт был удалён. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к реализации этой схемы.