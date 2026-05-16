Автопробег в честь 81-ой годовщины Победы стартовал в Барнауле

Участники пробега Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

16 мая в Барнауле стартовал автопробег «Офицеры России – дорогами Памяти», посвященный 81-й годовщине Победы и в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Автопробег стартовал у Мемориала Славы, где участники церемонии возложили цветы. Затем колонна проедет населенные пункты Заринского, Залесовского, Тальменского и Первомайского районов, завершив свой маршрут в Барнауле. Акция продлится два дня. На каждой остановке участники посетят мемориалы. Здесь пройдут митинги, возложение цветов и концерты в память о героях.

В автопробеге принимают участие 100 человек на 30 машинах. Среди них – офицеры, ветераны, члены семей, участники боевых действий, поисковых отрядов, движения «Юнармия», кадетских корпусов и представители различных организаций. Участники приехали из Барнаула, Бийска, Заринска и других районов Алтайского края.

