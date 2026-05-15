Заморозки до -5 и дожди ожидаются в Алтайском крае в ближайшие выходные

По данным Алтайского ЦГМС, погода в ближайшие три дня будет переменчивой. В субботу, 16 мая, в крае еще сохранится тепло до +20, однако уже к понедельнику дневные температуры опустятся до +10...+15. В ночные часы по региону возможны даже заморозки до -5, особенно в начале и конце периода.

В Барнауле 17 мая ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. В остальные дни существенных осадков в краевой столице не прогнозируют. Ветер сменит направление с юго-западного на северный, его порывы в отдельных районах края могут достигать 12-14 м/с.

Несмотря на дожди, в период до 21 мая в западных районах края прогнозируют чрезвычайную пожароопасность (5 класс). Жителей просят быть предельно осторожными с огнем. В остальных частях региона продолжает действовать 4 класс.