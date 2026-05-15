На Алтае вынесли приговор по делу о падении бревна на работника пилорамы

Мужчине 1 год ограничения свободы Фото: СУ СК по Республике Алтай.

Майминский районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Следствие установило, что осужденный допустил грубые нарушения при работе со спецтехникой.

Инцидент произошел вечером 20 февраля 2025 года на территории сельской пилорамы. Фигурант, не имея удостоверения тракториста нужной категории, сел за руль трактора «Беларус» и приступил к разгрузке бревен из кузова автомобиля «Урал». Не убедившись, что в опасной зоне никого нет, он начал работы, в ходе которых одно из бревен сорвалось и упало на другого работника.

От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.