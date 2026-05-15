НовостиОбщество15 мая 2026 9:34

Барнаульцу не удалось смягчить приговор за госизмену и шпионаж

Апелляционный суд оставил в силе решение о 16 годах колонии для жителя краевой столицы
Павел БАСТРЫГИН
Осужденному предстоит провести 16 лет в колонии строгого режима

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции 15 мая признала законным приговор жителю Барнаула, осужденному за государственную измену. Как сообщили в пресс-службе, защита пыталась оспорить назначенное ранее наказание, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, а сроки заключения – без изменений.

Согласно материалам дела, барнаулец инициативно установил контакт с представителем украинской организации и за денежное вознаграждение передавал данные о стратегических объектах Алтайского края. В список попали сведения о военных и промышленных предприятиях, а также подробности их пропускного режима. Следствие установило, что эта информация предназначалась для подготовки диверсий и терактов.

Напомним, согласно приговору Алтайского краевого суда, осужденному предстоит провести 16 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Суд также конфисковал мобильный телефон и денежные средства, полученные мужчиной от иностранных кураторов в качестве оплаты за шпионскую деятельность.

После освобождения из колонии барнаулец будет ограничен в свободе еще на два года.