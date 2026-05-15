НовостиОбщество15 мая 2026 9:18

В Барнауле недострой на Петра Сухова передадут спецфонду

Региональный фонд достроит подземную парковку на улице Петра Сухова
Павел БАСТРЫГИН
Петра Сухова, 34

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение о признании компании ООО ПСИП «СИАДА» несостоятельной. Как сообщает пресс-служба жилищного и строительного надзора региона со ссылкой на материалы дела, в отношении застройщика открыто конкурсное производство сроком на один год. Речь идет об объекте на улице Петра Сухова, 34, где на втором этапе строительства планировалось возведение подземной автостоянки.

Суд применил в деле особый параграф закона о банкротстве, который защищает интересы дольщиков. Теперь граждане, вложившие средства в строительство, становятся кредиторами приоритетной третьей очереди. Полномочия прежнего руководителя компании Александра Соболева прекращены, а конкурсным управляющим утвержден Олег Черемнов.

Для завершения долгостроя объект планируют передать региональному фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства, созданному правительством края. Специализированная организация возьмет на себя обязательства по достройке подземного паркинга, чтобы в дальнейшем передать законные машино-места барнаульцам, пострадавшим от финансовой несостоятельности компании.