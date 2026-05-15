Убийца президента Федерации ММА Республики Алтай не смог оспорить приговор

Алексею был 41 год

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию 74-летнего жителя села Тюнгур, осужденного за убийство Алексея Калбукова. Как сообщает пресс-служба суда, защита настаивала на переквалификации действий пенсионера на более мягкую статью – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Судебная коллегия эти доводы отклонила, оставив в силе квалификацию «убийство».

Трагедия произошла 7 августа прошлого года во время свадьбы. По материалам дела, нетрезвый осужденный ударил спортсмена ножом в грудь. Поводом стал ранее возникший конфликт. Глава федерации ММА скончался на месте. Ранее присяжные признали пожилого мужчину виновным, но отметили, что он заслуживает снисхождения.

Несмотря на отказ в переквалификации, суд апелляционной инстанции решил смягчить наказание. При принятии решения учитывались преклонный возраст осужденного и провокационное поведение самого погибшего, которое стало поводом для конфликта. Сумма компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей осталась без изменений.