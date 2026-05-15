Девятилетний велосипедист попал под колеса легковушки на улице Барнаула

14 мая на улице Водопроводной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил мальчика 2017 года рождения, ехавшего на велосипеде. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, юный велосипедист двигался по правому краю дороги в попутном направлении с машиной. Авария случилась в тот момент, когда ребенок начал внезапное перестроение влево. На месте происшествия пострадавшему была оперативно оказана необходимая помощь врачей.

«Для пользователей средств индивидуальной мобильности, возрастом от 7 до 14 лет, действуют иные правила. Они могут передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть данным категориям пользователей категорически запрещен, за исключением случаев, когда это разрешено правилами для движения велосипедистов», – напоминают в ведомстве.