Свыше 700 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за неделю

Возбудитель боррелиоза обнаружен почти в каждом пятом исследованном клеще! Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Алтайском крае отмечается рост активности клещей. За последние семь дней зарегистрировано 731 обращение. По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее число пострадавших с начала сезона (27 марта) достигло 2278 человек, из которых почти 600 случаев приходится на Барнаул.

Специалисты зафиксировали уже 50 подозрений на заболевание сибирским клещевым тифом и 8 случаев с подозрением на боррелиоз. Также в медучреждения попал один ребенок с подозрением на клещевой энцефалит. Укушенным назначают профилактическое лечение, чтобы не допустить развития опасных инфекций.

Лабораторные исследования подтверждают высокую инфицированность членистоногих. Возбудитель боррелиоза обнаружен почти в каждом пятом исследованном клеще (18,9%), а вирус энцефалита – в 6,8% случаев. Жителям края напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при выезде на природу и в садоводства.