В Барнауле на расселение ветхих домов потратят еще 407 миллионов рублей

Депутаты Барнаульской городской Думы 15 мая утвердили решение о выделении дополнительных средств на программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Деньги поступят в бюджет города из федерального и краевого уровней в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно принятому документу, общая сумма вливаний составит более 407 млн рублей. Из них 117,7 млн рублей – это федеральный транш, а 289,1 млн рублей выделяет краевой бюджет. С учетом этих средств и городского софинансирования расходы Барнаула на 2026 год превысят 35,6 млрд рублей.

«Благодаря этим средствам улучшить свои жилищные условия смогут порядка 170 жителей из 99 аварийных помещений. В дополнение к 900 миллионам, которые уже заложены в городском бюджете на 2026 год, это позволяет нам сохранять динамику финансирования программы», – отмечает председатель БГД Галина Буевич.

Также по словам спикера гордумы, решение вопроса аварийного жилья требует объединения ресурсов всех уровней власти.