Продажи подержанных машин в Алтайском крае выросли на 9%

В апреле на авторынке Алтайского края продажи машин с пробегом увеличились на 9% по сравнению с мартом. По данным автомобильного сайта «Дром», наибольший интерес покупатели проявляли к бюджетному сегменту: на долю автомобилей стоимостью до 1 млн рублей пришлось 69% всех сделок.

Самую высокую динамику среди популярных марок показали корейские бренды, продажи которых подскочили аж на четверть. В лидерах здесь остаются привычные Hyundai Solaris и Kia Rio. Спрос на отечественные автомобили и «китайцев» вырос на 10%. В российском сегменте топ продаж традиционно возглавляют классические модели «Лада».

Японские и европейские бренды также показали положительную динамику – рост составил 8% и 7% соответственно. Интересно, что в «японском» топе модель Toyota Vista смогла вытеснить с третьей строчки Mitsubishi Outlander. Единственный сегмент, где зафиксировано небольшое снижение интереса (на 1%), – немецкие авто премиум-класса.

Среди конкретных моделей в апреле произошел аномальный скачок спроса на Nissan Terrano – покупали почти в два раза чаще, чем месяцем ранее. Также в число фаворитов месяца вошли Nissan Tiida, Suzuki Grand Vitara и Renault Duster.