НовостиОбщество15 мая 2026 7:07

Уровень Оби в районе города на утро 15 мая поднялся до 426 сантиметров

Павел БАСТРЫГИН
На оперативном совещании в мэрии Барнаула обсудили текущую обстановку с паводком и меры по предотвращению природных пожаров. По данным Игоря Лисина, заместителя главы администрации города, в краевой столице продолжаются профилактические рейды, а ситуация на реке находится под постоянным наблюдением специалистов.

Так, по сообщениям Лисина, уровень воды в Оби утром 15 мая зафиксирован на отметке 426 см над нулем водомерного поста. Несмотря на стабильные показатели в черте города, ранее синоптики предупреждали о риске достижения опасных отметок на отдельных участках реки в прибрежных территориях региона.

Глава города Вячеслав Франк поручил профильным ведомствам держать пожарную обстановку на особом контроле. Это связано с действующим режимом и необходимостью активной работы с населением для предотвращения возгораний в жилом секторе и пригородных зонах.