НовостиПроисшествия15 мая 2026 5:36

Почти тонну сыра похитили с барнаульского завода по хитрой схеме

Грузчик и водитель организовали схему хищения продукции на сумму свыше 300 тысяч рублей
Павел БАСТРЫГИН
Теперь "сырным пиратам" грозит реальный срок

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Следователи ГУ МВД по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела о 15 эпизодах краж на одном из молочных предприятий Барнаула. Как сообщает пресс-служба ведомства, перед судом предстанут грузчик и водитель организации, которые похитили более 700 килограммов сыра. Материалы дела уже направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд.

Для реализации грузчик использовал доступ к программе складского учета: он вносил в заявки ложные данные, а после отгрузки удалял «лишние» сведения. Чтобы сообщник-водитель знал, какой товар не учтен, напарник наклеивал штрих-коды на коробки особым способом. Конспирация позволяла фигурантам обманывать камеры видеонаблюдения.

Во время рейсов водитель делал остановки и перегружал похищенные сырные головки в салон автомобиля. В дальнейшем подельники сбывали деликатесы через мелкие торговые точки и знакомых.