Почти тонну сыра похитили с барнаульского завода по хитрой схеме

Теперь "сырным пиратам" грозит реальный срок

Следователи ГУ МВД по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела о 15 эпизодах краж на одном из молочных предприятий Барнаула. Как сообщает пресс-служба ведомства, перед судом предстанут грузчик и водитель организации, которые похитили более 700 килограммов сыра. Материалы дела уже направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд.

Для реализации грузчик использовал доступ к программе складского учета: он вносил в заявки ложные данные, а после отгрузки удалял «лишние» сведения. Чтобы сообщник-водитель знал, какой товар не учтен, напарник наклеивал штрих-коды на коробки особым способом. Конспирация позволяла фигурантам обманывать камеры видеонаблюдения.

Во время рейсов водитель делал остановки и перегружал похищенные сырные головки в салон автомобиля. В дальнейшем подельники сбывали деликатесы через мелкие торговые точки и знакомых.