На проспекте Ленина в Барнауле обновят 14 остановок за 19 млн рублей

На проспекте Ленина заменят остановочные павильоны и добавят на них навигацию для гостей города. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 19,6 миллиона рублей.

Благоустройство пройдет на участке от площади Баварина до площади Октября. Как сообщает Виктора Томенко в своем MAX-канале, проект по развитию турцентра Барнаула стал победителем очередного конкурса на получение единой субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Напомним, это уже третий этап работ по внедрению туристического кода города.

По информации губернатора, новые остановки станут не только местом ожидания транспорта, но и информационными точками. На павильонах разместят афиши городских и краевых мероприятий, а также полезные данные для туристов.

Аналогичную поддержку ранее получил и Бийск. В наукограде средства направят на преображение исторического центра с акцентом на парк имени Леонида Гаркавого.