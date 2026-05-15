На проспекте Ленина в Барнауле обновят 14 остановок за 19 млн рублей

На проспекте Ленина заменят остановочные павильоны и добавят на них навигацию для гостей города. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 19,6 миллиона рублей.
Благоустройство пройдет на участке от площади Баварина до площади Октября. Как сообщает Виктора Томенко в своем MAX-канале, проект по развитию турцентра Барнаула стал победителем очередного конкурса на получение единой субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Напомним, это уже третий этап работ по внедрению туристического кода города.
По информации губернатора, новые остановки станут не только местом ожидания транспорта, но и информационными точками. На павильонах разместят афиши городских и краевых мероприятий, а также полезные данные для туристов.
Аналогичную поддержку ранее получил и Бийск. В наукограде средства направят на преображение исторического центра с акцентом на парк имени Леонида Гаркавого.