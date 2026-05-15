На Павловском тракте в Барнауле начали строить дорогу к жилой многоэтажке

Все работы на планируют завершить до сентября 2026 года

В Барнауле приступили к обустройству подъездного пути и тротуара к многоквартирному дому по адресу: Павловский тракт, 307, корпус 1. Как сообщает пресс-центр городской администрации, работы выполняет подрядная организация ООО «Сибинвест».

На объекте уже стартовала разработка котлована под будущее дорожное полотно. Подготовку площадки, включая расчистку территории от мусора и поросли, провели в зимний период. Рабочие подготовят щебеночное основание, уложат асфальт на проезжей части и обустроят пешеходную зону.

Согласно графику, все работы на участке планируют завершить до сентября 2026 года.