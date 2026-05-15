Светофоры на четырех участках Барнаула временно отключат 15 мая

В Барнауле 15 мая из-за планового ремонта электросетей временно отключат светофоры на четырех участках, включая пересечения на Павловском и Змеиногорском трактах. По данным городской мэрии, работы пройдут в разное время с 9:00 до 16:00, в связи с чем водителей просят ориентироваться на дорожные знаки.

По данным городской администрации, графики отключений распределены в течение дня:

• Змеиногорский тракт – ул. Ляпидевского (район Телецентра): с 10:00 до 11:00;

• Павловский тракт – ул. Сельскохозяйственная: с 09:00 до 12:00;

• Павловский тракт – ул. Бабуркина: с 09:00 до 12:00;

• ул. Малахова, 113: с 13:30 до 16:00.

Автомобилистов и пешеходов просят заранее планировать маршруты и проявлять повышенную осторожность.