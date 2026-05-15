Алтайский край стал вторым в России по темпам удорожания кредитных карт

За год полная стоимость кредита в Алтайском крае увеличилась на 8,6 процентного пункта. Сейчас этот показатель составляет 54,3%, что соответствует среднему уровню по стране. Объясняем, что это значит.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Алтайский край вошел в число регионов с самой заметной динамикой роста стоимости «пластика». Сильнее показатель вырос только в Белгородской области (+8,7 п.п.). В марте прошлого года ПСК в крае составляла 45,7%.

В целом по России стоимость кредитов по картам растет третий месяц подряд и в марте 2026 года достигла исторического максимума – 54,3%. Как поясняют в НБКИ, рост продолжается с конца 2024 года. Это происходит из-за жесткой политики Центробанка, направленной на «охлаждение» рынка. Банки стали строже оценивать заемщиков и их кредитные истории, чтобы снизить риски просрочек. В итоге это приводит не только к росту ставок, но и к сокращению лимитов по картам.

Справка: полная стоимость кредита – реальный размер расходов по банковской карте. В нее входит не только базовая процентная ставка, но и обязательные платежи и комиссии, предусмотренные договором.