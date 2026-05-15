На Алтае направят 370 млн рублей на ремонт дороги в Суетском районе

Работы ведутся на трассе Юдиха – Славгород в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем сезоне дорожники обновят восьмикилометровый участок на въезде в районный центр, сообщает Минттанс по региону.

Специалисты Северо-Западного ДСУ ведут ремонт на отрезке со 150 по 158 км. Дорога обеспечивает транспортную связь между несколькими населенными пунктами и доступ к производственным предприятиям в Верх-Суетке. Также по этому маршруту проходит движение школьного автобуса.

На объекте уже завершена фрезеровка старого покрытия и подготовлен профиль основания из щебеночно-песчаной смеси. Сейчас дорожники укрепляют основание методом холодной регенерации с использованием цемента. После этого рабочие приступят к укладке двух слоев асфальтобетона, укреплению обочин и нанесению разметки.

Напомним, в прошлом году в самом райцентре отремонтировали первые два километра пути. Тогда рядом с местной школой установили светофоры, знаки, ограждение и искусственные неровности. Общая стоимость обновления 10 километров трассы (с 148 по 158 км) по итогам двух лет составит более 370 млн рублей.