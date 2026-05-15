Пожарные спасли жилой дом от взрыва в Алтайском крае

За прошедшие сутки, 14 мая, спасатели Алтайского края ликвидировали 23 возгорания, восемь из которых произошли в жилых домах. Один из наиболее серьезных инцидентов зафиксирован в райцентре Курья, где огонь едва не привел к взрыву, говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по региону.

На момент прибытия подразделений МЧС пламя охватило кровлю частного дома. В ходе ликвидации огня пожарные экстренно эвакуировали из здания два газовых баллона, предотвратив возможную детонацию. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. На месте работали два спеццентра и четыре человека личного состава. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной ЧП в Курье стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Всего же по региону за сутки было задействовано более сотни спасателей, три пожара пришлось на Барнаула.