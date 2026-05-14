Аллея имени Жириновского появилась в Барнауле

Аллея станет ещё одним зелёным уголком и будет напоминать о политике. Фото: ЛДПР Алтайский край

В Барнауле рядом с Мизюлинской рощей представители ЛДПР высадили аллею в память об основателе партии Владимире Жириновском.

Как сообщает пресс-служба партии, на территории появились новые деревья — лиственницы, ели и кедры. Партийцы отмечают, что со временем аллея станет ещё одним зелёным уголком города и будет напоминать о политике.

Координатор Алтайского регионального отделения партии Сергей Булаев напомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича. По его словам, высадка аллеи стала одним из мероприятий, посвящённых юбилейной дате.

Ранее сообщалось, что в Барнауле могут назвать одну из новых улиц в честь Владимира Жириновского. Такой вариант планируют рассмотреть при застройке будущих кварталов города.