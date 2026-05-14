На нескольких участках в Барнауле временно отключат светофоры

В связи с плановым ремонтом на электросетях 15 мая временно отключат светофоры на нескольких участках, сообщает мэрия.

В частности, с 10:00 до 11:00 не будет работать светофор на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Ляпидевского (район телецентра); с 09:00 до 12:00 – на пересечении Павловского тракта и улицы Сельскохозяйственной; с 09:00 до 12:00 - Павловского тракта и улицы Бабуркина; с 13:30 до 16:00 - на улице Малахова, 113.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать требования знаков и правила дорожного движения.