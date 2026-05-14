В июле запустят прямые авиарейсы Санкт-Петербург - Горно-Алтайск

Авиаперевозчик S7 Airlines анонсировал запуск прямых рейсов по направлению Санкт-Петербург – Горно-Алтайск. Первый вылет из столицы Республики Алтай намечен на 31 июля, сообщили в правительстве региона.

Рейсы будут выполняться раз в неделю на лайнерах Boeing 737-800. Из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск - по воскресеньям в 22:35, обратно — по пятницам в 17:25 по местному времени.

В настоящее время аэропорт Горно-Алтайска обслуживает рейсы девяти авиакомпаний по 13 внутренним направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Чита, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Уфа, Омск, Красноярск, Сургут, Оренбург, Пермь.