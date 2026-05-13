Администрация Барнаула ищет подрядчика для обслуживания городского пляжа

В Барнауле районная администрация ищет подрядчика, который в этом году будет заниматься обслуживанием городского пляжа на острове Помазкин, пишет «Банкфакс».

«Начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей. Он будет рассчитан на два купальных сезона», – говорится на сайте госзакупок.

Подрядчик должен подготовить пляж к предстоящему сезону. В комплекс работ входит уборка территории, установка туалетов, душевых, раздевалок, организация спасательного поста и т.д.

Итоги аукциона подведут 22 мая.