Важную дорогу ремонтируют в Солтонском районе

В Солтонском районе Алтайского края продолжается ремонт более десяти километров опорной сети дорог. Об этом сообщает региональный минтранс.

Речь идет о дороге Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай.

«В этом году работы развернутся на двух участках с 62 по 72 км общей протяженностью почти 9 км», - сообщают в профильном министерстве.

После того, как дорожники восстановят полотно, на него нанесут горизонтальную разметку, установят новые знаки и барьерное ограждение.

Работы на участке начались еще в прошлом году. Тогда специалисты отрасли восстановили более одного километра дороги. Таким образом, по итогам двухлетнего цикла обновится больше десяти километров трассы. На эти цели выделено около 400 млн рублей.

Ремонт завершат до конца октября текущего года.