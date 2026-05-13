В Горно-Алтайске горел дом на улице Пушкина

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.
Ночью в Горно-Алтайске произошел пожар в жилом доме на улице Пушкина. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2.44 ночи.
«На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома, надворные постройки», - сообщили в управлении.
Потушили возгорание только к пяти часам утра. К тому моменту площадь горения уже составляла 230 квадратных метров. Кроме вышеуказанного сгорели баня, дровяник, а также от огня пострадал соседний дом.
Причины возникновения ЧС устанавливаются.