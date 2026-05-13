Жители Горно-Алтайска пострадали от мошенников, несмотря на предупреждение банка

37-летняя жительница Горно-Алтайска и ее супруг стали жертвами мошенников, несмотря на то, что первый банк заблокировал сомнительный перевод.

Все началось с того, что пара решила приобрести электросамокат. Супруги нашли в интернете подходящий вариант и быстро связались с продавцом по телефону. Однако тот предложил перевести общение в один из мессенджеров.

«Там же злоумышленник скинул реквизиты для оплаты товара. Муж потерпевшей попытался осуществить перевод на отправленный ему счет, однако банк заблокировал операцию», - рассказывают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

После этого горожанка зашла уже в мобильное приложение другого банка и через QR-код оплатила покупку на сумму 47 тыс. 400 рублей. Как только деньги ушли, общение с продавцом тоже прекратилось. Супруги поняли, что их обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.