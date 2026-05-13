Возгорание масла на сковороде привело к пожару в Барнауле

Пожар на улице Сергея Семенова потушили до приезда сотрудников МЧС Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Накануне вечером, 12 мая, в Барнауле произошел пожар из-за загоревшегося на сковороде масла. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар произошел в квартире на улице Сергея Семенова.

«Пожар в квартире на верхнем этаже десятиэтажного дома. Огонь потушен на площади около пяти квадратов до прибытия пожарных подразделений», – пояснили в управлении.

На момент прибытия пожарных, из квартир самостоятельно эвакуировались 15 человек. Они не пострадали.