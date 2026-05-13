Движение транспорта ограничат в Барнауле

В Барнауле на двух участках дорог ограничат движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.

В частности, ограничения будут действовать на улице Бульвар 9 января и на проспекте Комсомольский. Это связано с проведением коммунальных работ.

Так на бульваре 9 Января движение ограничат с 14 мая по 1 июля. Оно будет действовать на одной полосе четной стороны от Воровского до улицы Водопроводной.

«На время проведения работ будет организовано одностороннее движение транспорта по бульвару 9 Января в направлении от улицы Воровского к улице Водопроводной», – уточняют в администрации.

Помимо этого с 15 по 25 мая ограничат движение по четной стороне проспекта Комсомольского в районе пересечения с улицей Чернышевского. Это связано со строительством сетей газоснабжения к строящемуся многоквартирному дому.