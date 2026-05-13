НовостиОбщество13 мая 2026 6:25

Жительница Барнаула погасила 2,4 млн рулей долга, чтобы не расстаться с недвижимостью

Арест с имущества сняли
Анна СЕМИНА
Деньги перевели взыскателю

57-летняя жительница Барнаула долгое время считалась должницей, из-за чего приставы арестовали ее недвижимость. В считанные дни она погасила 2,4 млн рублей.

На протяжении долгого времени женщина игнорировала возложенные на нее обязательства. Приставы применяли к ней различные меры воздействия, но все безрезультатно, пока не наложили арест на имеющуюся у нее недвижимость - земельный участок и жилой дом в Барнауле.

«Осознав, что может лишиться имущества, гражданка пересмотрела свою позицию», - рассказывают в пресс-службе ГУФССП России по Алтайскому краю.

Буквально в считанные дни она нашла 2,4 млн рублей и погасила всю задолженность.

Арест с имущества снят. Деньги перечислены взыскателям.