Около половины гостевых домов на Алтае могут закрыть

В Алтайском крае только 55% гостевых домов были включены в специализированный реестр. Остальным грозит закрытие. Об этом информирует комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму.

Напомним, с 1 октября 2025 года на территории края действует проект, который направлен на легализацию мест размещения и повышение стандартов предоставления услуг. При этом собственники сами должны проводить самооценку. Сведения о гостевом доме вносятся в реестр классифицированных средств размещения на портале «Гостеприимство» (оператор – Росаккредитация). Гостевые дома, не внесенные в данный реестр, не могут предоставлять свои услуги.

Председатель комитета Владимир Семенов попросил глав муниципалитетов поспособствовать ускорению процесса участия в эксперименте.