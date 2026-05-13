Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 4:06

Три человека попали в больницу после пожара в Барнауле

Мужчина и двое детей отравились продуктами горения
Анна СЕМИНА
Пожар на Глушкова

Пожар на Глушкова

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вечером 12 мая в Барнауле произошел пожар, в результате которого три человека получили отравление продуктами горения. Подробности сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

ЧП произошло в доме на улице Глушкова.

«Возгорание ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями на площади порядка 25 квадратов, горела мебель и личные вещи», - сообщают в региональном главке МЧС.

Звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Отравились продуктами горения жильцы квартиры, которая находился этажом выше: мужчина и двое детей. Все они госпитализированы.

Предположительно, могло произойти замыкание в электроплите.