Три человека попали в больницу после пожара в Барнауле

Пожар на Глушкова

Вечером 12 мая в Барнауле произошел пожар, в результате которого три человека получили отравление продуктами горения. Подробности сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

ЧП произошло в доме на улице Глушкова.

«Возгорание ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями на площади порядка 25 квадратов, горела мебель и личные вещи», - сообщают в региональном главке МЧС.

Звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Отравились продуктами горения жильцы квартиры, которая находился этажом выше: мужчина и двое детей. Все они госпитализированы.

Предположительно, могло произойти замыкание в электроплите.