Исторический пассаж в Бийске пытаются продать за 1 рубль

Пассаж Фирсова Фото: газеты «Бийский рабочий».

Администрация Бийска вновь пытается продать через торги объект культурного наследия – пассаж Фирсова. Начальная стоимость составляет 1 рубль 22 копейки, пишет «Бийский рабочийБийский рабочий».

Тем, кто заинтересуется лотом, следует понимать, что это только формальность.

«Кадастровая стоимость комплекса из здания и земельного участка в 3 тыс. кв. м. превышает 17 млн руб., а самому победителю аукциона, если таковой будет, придется уже на этапе торгов внести задаток почти в 3,5 млн рублей», - поясняет издание.

Подать заявку на участие в торгах можно до 25 мая.

Главная задача для будущего покупателя – реставрация. На это дается семь лет.