Частное подворье горело в поселке Заковряшино

Во вторник, 12 мая в поселке Заковряшино Крутихинского района произошел крупный пожар на частном подворье. Подробности сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

«На момент прибытия первого пожарного расчета МЧС России горел сарай на частном жилом подворье, существовала угроза распространения на соседние строения», – рассказывают в управлении.

Пожар уже бушевал на площади около 150 «квадратов». Были привлечены силы десяти человек личного состава. В результате возгорания никто не пострадал.

Специалисты считают, что пожар мог произойти из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.