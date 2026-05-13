Движение трамваев временно изменили в Барнауле

Утром 13 мая в Барнауле изменили схему движения двух трамвайных маршрутов - №3 и №4.

«В связи с неисправностью вагона на улице Кулагина, в районе остановки «Институт Экономики», изменено движение трамваев, следующих по маршрутам №№ 3, 4. Специалисты предприятия работают на месте, - информирует мэрия.

В настоящее время трамваи №3 ходят по временной схеме от Пивзавода, через улицу Власихинскую, Малахова, Антона Петрова, через Северо-Западную на проспект Калинина, а далее по проспекту Космонавтов на Поток. Обратно по таким же улицам.

Временная схема движения трамвая маршрута №4:

площадь Свободы – Красноармейский – Анатолия – ст. Депо №1 (обратно так же).