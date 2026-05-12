В Барнауле оштрафовали нелегальных продавцов шашлыка и ягод

С наступлением весенне-летнего сезона в Барнауле активизировалась несанкционированная торговля. Стихийные точки возникают на тротуарах, улицах и вдоль дорог. Как отмечают в пресс-службе мэрии, такая деятельность нарушает законодательство, вызывает жалобы со стороны добросовестных предпринимателей и портит внешний облик города.

6 мая провели совместный рейд, в котором участвовали городской комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку, администрация Центрального района, Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, а также отдел полиции по Центральному району.

На Правобережном тракте выявили две торговые точки, где продавали шашлык в антисанитарных условиях. Документов, подтверждающих безопасность продукции, не было. Торговлю пресекли. На проспекте Красноармейском, 58 (на парковке) остановили продажу ягод из автомобилей.

В отношении нарушителей составили протоколы по статьям 14.1 и 11.21 КоАП РФ. Как пишет пресс-служба «орудия правонарушения (мангалы) изъяли». Продукцию без документов предписали уничтожить.

Городские власти напоминают, что с 13 апреля 2026 года в регионе увеличили штрафы за несанкционированную торговлю. За первое нарушение теперь грозит предупреждение либо штраф от 2000 до 5000 рублей (раньше было от 500 до 3000). За повторное нарушение придётся заплатить от 5000 до 10000 рублей (вместо прежних 3000-5000). Ситуацию держат на контроле в профильном комитете.