НовостиЭкономика12 мая 2026 11:32

Алтайский завод мороженого «Русский холод» приостановил поставки

Компания ищет стратегического инвестора и проводит аудит
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Среди брендов, которые выпускает группа — «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка», «Монарх» и другие.

Компания по производству мороженого «Русский холод», которое производят в Барнауле, с 1 мая приостановила отгрузку продукции всем партнёрам. Об этом сообщает Milknews со ссылкой на письмо гендиректора компании Игоря Архипова.

Как пояснил Архипов, компания привлекла заёмные средства в рамках стратегии развития федеральной филиальной сети. Однако из-за ужесточения кредитной политики обслуживание долга существенно подорожало.

Чтобы стабилизировать ситуацию, в «Русском холоде» приняли решение привлечь стратегического инвестора с входом в капитал. Новый партнёр инициировал проведение финансово-хозяйственного аудита для объективной оценки стоимости сделки. Возобновить производство компания планирует в июне 2026 года.