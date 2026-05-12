Алтайский завод мороженого «Русский холод» приостановил поставки

Компания по производству мороженого «Русский холод», которое производят в Барнауле, с 1 мая приостановила отгрузку продукции всем партнёрам. Об этом сообщает Milknews со ссылкой на письмо гендиректора компании Игоря Архипова.

Среди брендов, которые выпускает группа — «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка», «Монарх» и другие.

Как пояснил Архипов, компания привлекла заёмные средства в рамках стратегии развития федеральной филиальной сети. Однако из-за ужесточения кредитной политики обслуживание долга существенно подорожало.

Чтобы стабилизировать ситуацию, в «Русском холоде» приняли решение привлечь стратегического инвестора с входом в капитал. Новый партнёр инициировал проведение финансово-хозяйственного аудита для объективной оценки стоимости сделки. Возобновить производство компания планирует в июне 2026 года.