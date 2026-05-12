НовостиПроисшествия12 мая 2026 10:13

На Алтае умер мальчик, который три месяца был в коме после страшного ДТП

Его мать погибла на месте, за жизнь ребенка три месяца боролись врачи
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Три месяца врачи боролись за жизнь подростка

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В больнице Скорой медицинской помощи скончался 11-летний мальчик, который три месяца был в коме после страшной аварии. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Страшное ДТП произошло 22 февраля на 89-м километре трассы К-21 «Рубцовск — Угловское — Михайловское». Водитель ГАЗ-66, мужчина 1989 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corona. В легковушке ехала семья. Женщина-пассажир погибла на месте, её сына 2014 года рождения с тяжёлыми травмами доставили в больницу, а затем перевезли в Барнаул.

Три месяца врачи боролись за жизнь подростка. Однако 12 мая стало известно, что мальчик умер.