Виктору Томенко исполнилось 55 лет

Сегодня, 12 мая, исполнилось 55 лет губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Поздравления в адрес главы региона поступают от официальных лиц.

Как пишет «Толк», с днём рождения Томенко поздравил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Также добрые слова направили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло.

Виктор Томенко родился в Норильске. Получил диплом по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии». В начале нулевых трудился в «Норильском никеле», а с 2010 года работал в правительстве Красноярского края — занимал должности вице-губернатора и председателя правительства.

В 2018 году Томенко стал губернатором Алтайского края, а спустя пять лет его переизбрали на новый срок. У главы региона и его супруги Татьяны есть дочь Галина. А 9 апреля этого года Виктор Томенко впервые стал дедушкой.