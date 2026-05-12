В Республике Алтай туристы голышом искупались в священной реке Громотухе

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай группа туристов устроила купание в реке Громотухе, которую местные считают священной. Об инциденте рассказали в администрации района на странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным властей, днём 7 мая компания приехала на перевал на чёрном джипе и двух белых иномарках. Несмотря на запрещающий знак, туристы решили искупаться. Причём сделали это полностью раздетыми.

«Глубоко возмущены таким проявлением пренебрежения к нашей культуре, верованиям и святыням. Призываем посетителей относиться к местным обычаям с уважением и пониманием», — говорится в сообщении.

Тех, кто не способен соблюдать традиции и проявлять уважение, в администрации попросили не приезжать в Усть-Коксинский район. Личности нарушителей установить не удалось.