НовостиОбщество12 мая 2026 8:06

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за ветра и снега

Непогода продержится до утра 13 мая
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сегодня, 12 мая, и в ночь на 13 мая в регионе ожидается ухудшение погоды.

Возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы достигнут 25 м/с и более. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможны гололёдные явления.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, нужно закрыть окна, в том числе на балконе. На улице следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Также нельзя прятаться у стен домов — есть риск падения незакреплённых элементов конструкций. Автомобиль лучше поставить в гараж, а если его нет — парковать вдали от деревьев и слабоукреплённых построек.

При осадках, ухудшающих видимость, и гололёде автомобилистам стоит обратить особое внимание на соблюдение правил дорожного движения. Главное — дистанция и скоростной режим.