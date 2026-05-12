В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за ветра и снега

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сегодня, 12 мая, и в ночь на 13 мая в регионе ожидается ухудшение погоды.

Возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы достигнут 25 м/с и более. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможны гололёдные явления.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, нужно закрыть окна, в том числе на балконе. На улице следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Также нельзя прятаться у стен домов — есть риск падения незакреплённых элементов конструкций. Автомобиль лучше поставить в гараж, а если его нет — парковать вдали от деревьев и слабоукреплённых построек.

При осадках, ухудшающих видимость, и гололёде автомобилистам стоит обратить особое внимание на соблюдение правил дорожного движения. Главное — дистанция и скоростной режим.