Алтайский край занял 73-е место в России по доступности электроэнергии

Алтайский край занял 73-е место из 85 в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для населения. Данные по четырём новым субъектам РФ в исследовании отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы рейтинга определяли доступное количество киловатт-часов, разделив среднемесячную зарплату в регионе за вычетом НДФЛ за 2025 год на региональный тариф для квартир без электроплит при минимальном объёме потребления в марте 2026 года.

В среднем по России жителям доступно 14 649 кВт/ч. Стоимость 100 кВт/ч в среднем по стране составляет 595 рублей. В Алтайском крае этот показатель выше — 636 рублей за 100 кВт/ч. Количество электроэнергии, доступное на среднемесячную чистую зарплату в регионе, 8728 кВт/ч, говорится в исследовании.