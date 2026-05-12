«Мы и есть Россия»: партия «Новые люди» представила манифест в защиту прав женщин

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» запустила масштабную кампанию против унижения и дискриминации женщин. В её основе лежит «Манифест женщин России», разработанный депутатом Госдумы Ксенией Горячевой совместно с активистками со всей страны. Главный слоган — «Мы и есть Россия», а цель проекта — собрать 1 миллион подписей, что должно стать самой крупной петицией о правах женщин в истории России.

Документ, основанный на десяти базовых принципах, призывает к уважению, любви и свободе выбора вместо хамства, агрессии и запретов. В тексте подчёркивается огромный вклад женщин в развитие страны:

«Россия держится на нас. Семь из десяти врачей в стране — женщины. Среди учёных с кандидатской степенью нас почти половина. Пятьдесят пять из ста людей с высшим образованием — женщины. В каждом втором российском доме хозяйство держится на наших плечах. Каждую третью российскую компанию возглавляет женщина», — говорится в тексте манифеста.

Свою оценку инициативе дала депутат Барнаульской городской Думы от партии Анна Галицкая. Она указала на актуальные проблемы, требующие решения:

«Сегодня многие проблемы, с которыми сталкиваются женщины, по-прежнему остаются без должного внимания. Только за последний год число обращений по домашнему насилию выросло примерно на 40% — за 2025 год было зафиксировано около 24 тысяч. Женщины в России в среднем зарабатывают примерно на треть меньше мужчин. Миллионы матерей вместо алиментов получают отписки. Публичные оскорбления и унижение женщин всё чаще воспринимаются как норма. И это только часть проблем, о которых необходимо не только говорить открыто, но и добиваться системных решений и изменений на законодательном уровне».

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В партии «Новые люди» заявили, что манифест станет фундаментом для продвижения новых законодательных инициатив. Основные направления работы — обеспечение безопасности (меры против сталкинга и безопасные роды) и экономическое равенство (равная оплата труда).

Стоит отметить, что ранее депутат Ксения Горячева уже трижды вносила в Госдуму законопроект о противодействии навязчивому преследованию (сталкингу), однако пока он не получил достаточной поддержки.

За первую неделю инициативу поддержали уже более 15 тысяч человек.