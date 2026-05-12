57-й очаг бешенства выявили в Алтайском крае

Новый очаг бешенства выявили в селе Усть-Камышенка Усть-Калманского района. Соответствующий указ губернатора о введении карантина опубликован на портале правовых актов, пишет «Толк».

Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство. Населённый пункт признан неблагополучным по бешенству. Карантин снимут только через 60 дней после полного устранения всех последствий заболевания.

Для Усть-Калманского района это уже второй случай с начала 2026 года. Первый очаг ранее обнаружили в селе Михайловка.

Таким образом, за пять неполных месяцев в Алтайском крае зафиксировали 57 вспышек бешенства. Это почти вдвое больше, чем за весь 2025 год, когда в регионе выявили 29 случаев.