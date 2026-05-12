Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 4:58

Барнаулец выплатил 348 тысяч рублей алиментов после лишения водительских прав

Мужчина задолжал на содержание 14-летней дочери и 11-летнего сына
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
В настоящее время долг в размере 348 тысяч рублей выплачен полностью.

В настоящее время долг в размере 348 тысяч рублей выплачен полностью.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лишение водительских прав побудило барнаульца выплатить долг по алиментам на содержание 14-летней дочери и 11-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Алтайскому краю

Судебный пристав-исполнитель применил к должнику комплекс мер принудительного взыскания. Одной из них стало временное ограничение права управления транспортными средствами. Потеря водительского удостоверения оказалась для мужчины серьёзным стимулом, и он незамедлительно принял меры к погашению задолженности.

В настоящее время долг в размере 348 тысяч рублей выплачен полностью. Деньги уже поступили взыскателю.