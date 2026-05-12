НовостиОбщество12 мая 2026 3:12

Торговая сеть «Мария-Ра» судится с барнаульским оптовиком из-за 167 тысяч рублей

Иск подан к компании «Империя», которая специализируется на поставках фруктов и овощей
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Есть вероятность, что иск связан с неисполнением обязательств по договору поставки товаров.

Торговая сеть «Мария-Ра» обратилась в арбитражный суд Алтайского края с иском к местному оптовому предприятию ООО «Империя». Информация об этом появилась в картотеке арбитража, пишет "Толк".

Причиной разбирательства стала сумма в 167 тысяч рублей. Детали судебного спора пока не публикуются. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания-ответчик занимается оптовой торговлей, преимущественно фруктами и овощами. Есть вероятность, что иск связан с неисполнением обязательств по договору поставки товаров.

Отметим, что «Мария-Ра» довольно часто фигурирует в судебных разбирательствах. Одни из последних исков к торговой сети подали управляющие компании из Новосибирска и Новокузнецка, пытаясь взыскать 1,1 миллиона и 950 тысяч рублей соответственно.