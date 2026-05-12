Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем Infiniti в Барнауле

В результате аварии водителя и пассажира Kia Rio с травмами доставили в городскую больницу №1

В Барнауле 11 мая в 16:45 на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

43-летний мужчина за рулём Infiniti, находясь в состоянии опьянения, допустил столкновение с Kia Rio под управлением 27-летнего водителя. В результате аварии водителя и пассажира Kia Rio с травмами доставили в городскую больницу №1.

В отношении водителя Infiniti составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Автомобиль помещён на специализированную стоянку.