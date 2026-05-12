До +8 градусов и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 8 мая

Послепраздничная короткая неделя в Алтайском крае начнется с холодной погоды. По данным регионального Гидрометцентра, 12 мая температура поднимется лишь до 8-13 градусов тепла.

По всему региону пройдут небольшие дожди, а на севере — с мокрым снегом. Ветер западный, его скорость составит 10-15 метров в секунду, порывы достигнут 17-22 метров в секунду.

В Барнауле синоптики прогнозируют +8...+10 градусов и небольшой дождь. Ветер будет западным, 3-8 метров в секунду.

Похолодание в крае продолжается. В ночь на 13 мая столбики термометров опустятся до -5 градусов, а дожди с мокрым снегом распространятся на весь регион.